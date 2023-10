Riforma Pensioni, ipotesi Quota 84 per le donne

Nuova ipotesi di pensione anticipata con ricalcolo contributivo a 64 anni di età con 20 di contributi per le lavoratrici, resta il nodo Opzione Donna.

In pensione a 64 anni con 20 anni di contributi (Quota 84): è una nuova ipotesi di flessibilità in uscita per le lavoratrici, che il Governo valuta di inserire nella Legge di Bilancio 2024, rimaste penalizzate dalla stretta sull’Opzione Donna. Che potrebbe a sua volta essere ritoccata riducendo il requisito anagrafico a 58 anni pur mantenendo il vincolo alle attuali tre categorie di aventi diritto.

La Quota 84 potrebbe dunque essere essere prevista in alternativa all’Opzione Donna, e forse abbinata ad una APE Donna che permetta l’uscita con 36 anni di contributi alle quattro categorie di “apisti”. Vediamo esattamente come funzionerebbe la nuova formula.

Pensione Quota 84 per lavoratrici: le ipotesi

I due requisiti per la Quota 84 sarebbero quelli sopra esposti: 64 anni di età e 20 di contributi. Bisognerebbe però aver maturato un importo minimo di assegno previdenziale, che potrebbe essere ad esempio 2,5 volte l’assegno sociale (poco più do mille euro).

Potrebbero scegliere la Quota 84 anche le lavoratrici con contribuzione anteriore al 1996, ma con il ricalcolo interamente contributivo della pensione (significa rinunciare al sistema misto che prevede la valorizzazione con il sistema retributivo, in genere più vantaggioso, dei contributi versati fino al 31 dicembre 1995).

Sarebbe una forma di pre-pensionamento simile alla cosiddetta pensione anticipata contributiva, che prevede sempre 64 anni di età e 20 anni di contributi, escludendo gli accrediti figurativi, ma con un assegno maturato pari ad almeno 2,8 volte l’assegno sociale. In pratica, per le lavoratrici ci sarebbe uno sconto sull’assegno maturato.

Il dibattito su Opzione Donna

Opzione Donna, chi può andare in pensione con i vecchi requisiti 28 Settembre 2023 Non è chiaro se questa nuova ipotesi sarebbe destinata ad affiancare l’Opzione Donna oppure a sostituirla. E’ uno dei capitoli più caldi del dossier sulle pensioni da inserire nella Legge di Bilancio 2024.

In base alle attuali regole, l’Opzione Donna richiede 35 anni di contributi e 60 anni di età entro il 31 dicembre 2022, con uno sconto di un anno per ogni figlio fino a un massimo di due anni, e l’appartenenza a una delle seguenti tre categorie: caregiver, disabilità pari almeno al 75%, disoccupate o occupate in aziende con tavoli di crisi aperti.

Chi ha invece maturato i 35 anni di contributi e 58 o 59 anni di età, rispettivamente per dipendenti e autonome, entro il 31 dicembre 2021, può andare in pensione con l’Opzione Donna con le vecchie regole.

I sindacati chiedono di tornare a questa formulazione, ma sembra improbabile che si trovino le risorse per finanziarla. In base alle anticipazioni, il Govenro sta valutando un abbassamento dell’età, a 58 anni indipendentemente dalla presenza di figli.