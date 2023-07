Emergenza caldo e maltempo: prime misure di Governo

In Edilizia Cig aggiuntiva per eventi climatici e in Agricoltura integrazione salariale su base oraria ma niente tutele per gli stagionali né sospensioni.

La cassa integrazione per eventi climatici nel settore edile è esclusa dal totale delle giornate di Cigo previste annualmente, mentre per l’agricoltura si prevede la possibilità di frazionare a ore i periodi coperti dall’ammortizzatore sociale. sono due novità discusse al tavolo sull’emergenza caldo convocato martedì 25 luglio al Ministero del Lavoro e sulle quali è stato annunciato un decreto.

Per il resto, si discute ancora delle Linee Guida che dovrebbero introdurre ulteriori strumenti per gestire l’emergenza caldo sui luoghi di lavoro. L’idea, in base a quanto comunica il ministero del Lavoro, è quella di predisporre un Protocollo nazionale, lasciando poi alla contrattazione territoriale la declinazione nei vari settori e nelle diverse situazioni lavorative.

Emergenza caldo: cosa è emerso dal tavolo ministeriale

Emergenza caldo: cassa integrazione e smart working 25 Luglio 2023 Al vertice ministeriale hanno partecipato i ministri del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone, e della Salute, Orazio Schillaci, il sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon, i rappresentanti di INL (ispettorato nazionale del lavoro), INPS (Istituto di previdenza), INAIL (Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro), ANCI (Associazione nazionale comuni italiani), UPI (Unione province italiane), Conferenza delle Regioni, imprese e sindacati.

«C’è la necessità di una nuova visione e di misure dal respiro più ampio – segnala la ministra Calderone -, capaci di includere azioni per la gestione della contemporaneità sul territorio nazionale di eventi meteorologici estremi molto diversi tra loro. Insieme agli ulteriori interventi normativi necessari, il coinvolgimento delle parti sociali nel confronto è alla base di una strategia che intende mettere, ancora una volta, la sicurezza dei lavoratori al primo posto».

A sua volta il titolare della Salute, Orazio Schillaci, assicura come la sicurezza e salute dei lavoratori siano una priorità. «Insieme alle parti sociali – dichiara -, puntiamo a varare al più presto una serie di misure di prevenzione e protezione, per assicurare ambienti di lavoro più sani e sicuri, utili non solo a gestire questa fase di emergenza, ma anche per le scelte da compiere in futuro».

L’unica novità sostanziale è l’annuncio del decreto in arrivo con le misure per edilizia e agricoltura.

Sindacati insoddisfatti: le richieste

I sindacati sono insoddisfatti del risultato raggiunto al tavolo.

Emergenza caldo: CIG a ore per tutti e interventi per i lavoratori 24 Luglio 2023 Secondo la CGIL è troppo generico l’impegno preso sul Protocollo su salute e sicurezza nel cambiamento climatico in preparazione. «Nulla è previsto per i lavoratori e le lavoratrici non subordinati (ad esempio, i riders) o gli stagionali o altre tipologie», segnala la segretaria confederale, Francesca Re David. Ed «è stato escluso un provvedimento per bloccare il lavoro in determinate condizioni e temperature».

Simile la posizione della UIL, critica in particolare sul mancato riscontro alla richiesta di un decreto sull’obbligo di interrompere le attività lavorative quando vengono superati i 32 gradi centigradi, nei casi in cui mancano specifici accordi di rimodulazione orari o riorganizzazione del lavoro per gestire le situazioni di emergenza caldo.

Più positivo Giorgio Graziani, segretario confederale CISL, che segnala l’impegno delle parti sulla proposta di inserire nelle linee guida «la rimodulazione degli orari, delle pause, delle rotazioni, dell’adeguatezza del vestiario e dei DPI (dispositivi di protezione individuale)», e l’utilizzo del lavoro agile.

SOS maltempo

Segnaliamo infine che per un’altra emergenza climatica, legata invece all’ondata di maltempo in Lombardia e nel Nord Italia, Coldiretti ha chiesto al Governo di riconoscere lo stato di calamità.

Secondo l’analisi dell’associazione datoriale su dati Eswd (European sever weather database) la grandine ha danneggiato irrimediabilmente intere produzioni di grano, ortaggi, barbabietole, frutta e vigneti, oltre ad aver colpito serre e strutture agricole.

Al maltempo nel Nord si aggiunge l’ondata di caldo nel Centro e nel Sud, con perdite del raccolto che in alcune aziende arrivano al 90%, dai peperoni ai meloni, dalle angurie all’uva, dai pomodori alle melanzane. Problemi anche per la produzione di miele e di latte.