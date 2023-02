Bonus INPS 150 euro a febbraio: per chi arriva e quando

Tutti i beneficiari del Bonus 150 euro erogato dall’INPS nel mese di febbraio 2023: categorie che lo ricevono in automatico, su riesame o previa domanda.

Come previsto dal Decreto Aiuti ter, il Bonus INPS da 150 euro è in pagamento per un’ampia platea di destinatari nel mese di febbraio 2023.

Bonus 150 euro dopo la domanda

Sono numerose, infatti, le categorie per le quali non è previsto l’invio in automatico e che hanno dovuto inoltrare la domanda entro il 31 gennaio. Tra queste rientrano i co.co.co, gli assegnisti, i dottori di ricerca, i lavoratori a tempo determinato compresi quelli del settore agricolo, gli stagionali, i lavoratori intermittenti e i lavoratori dello spettacolo.

Bonus 150 euro in automatico

Bonus 150 euro: calendario pagamenti 13 Febbraio 2023 Altri beneficiari in possesso dei requisiti, invece, riceveranno il Bonus 150 euro erogato dall’INPS in automatico sempre nel corso del mese di febbraio: appartengono a questo gruppo i titolari delle prestazioni NASPI, DIS-COLL, mobilità in deroga e trattamenti di importo pari alla mobilità nel mese di novembre 2022, i beneficiari di disoccupazione agricola 2021 e delle indennità Covid-19, i lavoratori autonomi occasionali e gli incaricati alle vendite a domicilio.

NB: il bonus 150 euro ai disoccupati non coincide con il pagamento della NASpI o altro sussidio di disoccupazione eventualmente in corso, perchè si riferisce al requisito posseduto lo scorso novembre e dunque spetta anche a coloro i quali teoricamente si trovano adesso con il sussidio scaduto. Questi soggetti riceveranno il pagamento del bonus 150 euro entro fine febbraio con accredito sul numero di conto corrente e IBAN comunicato all’INPS.

Bonus 150 euro su riesame

Rientrano tra coloro che ottengono il Bonus anche coloro i quali hanno ottenuto un riesame d’ufficio da parte dell’INPS, come ad esempio assegnisti di ricerca e dottorandi che erano statis cartatiper il solo requisito mancante dell’iscrizione alla Gestione Separata INPS.

Riassumendo, a ricevere dall’INPS il Bonus 150 euro a febbraio saranno:

titolari nel mese di novembre 2022 di NASPI, DISCOLL, mobilità in deroga e trattamenti di importo pari alla mobilità;

beneficiari di disoccupazione agricola 2021;

beneficiari delle indennità COVID-19;

lavoratori autonomi occasionali;

incaricati alle vendite a domicilio;

titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;

dottorandi e assegnisti di ricerca;

lavoratori stagionali sia a tempo determinato sia intermittenti;

lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo.