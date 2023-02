Artigiani e Commerciali: contributi INPS dovuti per il 2023

Circolare INPS con gli importi della contribuzione dovuta dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali per l'anno 2023.

Le aliquote contributive 2023 per le gestioni pensionistiche INPS dei lavoratori artigiani e commercianti sono pari al 24% per titolari e collaboratori (coadiuvanti e coadiutori) oltre i 21 anni, al 23,25% per collaboratori under 21 anni.

Si conferma la riduzione del 50% dei contributi per artigiani ed esercenti attività commerciali con più di 65 anni e già pensionati INPS.

Contributi sul minimale

La rivalutazione ISTAT dell’8,1% comporta per il 2023 che il reddito minimo annuo da considerare per il calcolo del contributo IVS sia pari a 17.504 euro.

Artigiani

Titolari e coadiuvanti/coadiutori over 21: € 4.208,40 (4.200,96 IVS +7,44 maternità)

Coadiuvanti/coadiutori under 21: € 4.077,12 (4.069,68 IVS + 7,44 maternità)

Commercianti

Titolari e coadiuvanti/coadiutori over 21: € 4.292,42 (4.284,98 IVS + 7,44 maternità)

Coadiuvanti/coadiutori under 21: € 4.161,14 (4.153,70 IVS + 7,44 maternità)

Periodi inferiori all’anno solare

Titolari e coadiuvanti/coadiutori over 21: 350,70 euro (sia Artigiani sia Commercianti)

Coadiuvanti/coadiutori under 21: 339,76 euro (Artigiani) e 336,76 euro (Commercianti)

Aliquote contributive 2023

Scaglione di reddito Artigiani Titolari e collaboratori over 21 fino a € 52.190

Titolari e collaboratori over 21 oltre € 52.190 24% 25% Titolari e collaboratori under 21 fino a € 52.190

Titolari e collaboratori under 21 oltre € 52.190 23,25% 24,25%

Scaglione di reddito Commercianti Titolari e collaboratori over 21 fino a € 52.190

Titolari e collaboratori over 21 oltre € 52.190 24,48% 25,48% Titolari e collaboratori under 21 fino a € 52.190

Titolari e collaboratori under 21 oltre € 52.190 23,73% 24,73%

Massimale imponibile di reddito annuo

Per il 2023 il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti contributi IVS è pari a 86.983 euro (52.190 + 34.793).

Tutti i dettagli nella Circolare 19/2023.