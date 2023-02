Smart working per i fragili fuori dal Milleproroghe

Smart working per i fragili fino al 31 marzo 2023, niente estensione a giugno nel MIlleproroghe: salta l'emendamento per mancanza di coperture finanziarie.

Si stringono le maglie del Milleproroghe: salta anche la proroga per lo Smart Working dei lavoratori fragili dopo quella del Superbonus Villette: sono le ultime novità emerse sui lavori delle commissioni Affari Costituzionali e Bilancio del Senato.

A quanto pare, la proposta emendativa è stata bocciata dal Governo, non per volontà politica o inammissibilità della questione ma per mera questione di coperture finanziarie.

Si tratta di una misura Covid istituita a tutela dei lavoratori con patologie accertate per le quali il rischio di lavoro in presenza giustifica lo spostamento ad altra mansione o, in mancanza di questa possibilità, l’attivazione del lavoro agile.

«i lavoratori dipendenti pubblici e privati affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della Salute di cui all’articolo 17, comma 2, del decreto-legge 221/2021»

Smart Working fragili: cosa prevede la Manovra 2023 30 Dicembre 2022 La Legge di Bilancio ha prorogato lo smart working per i fragili fino al 31 marzo, data destinata dunque a rimanere il capolinea per questa agevolazione. Al momento, a questi dipendenti, il datore di lavoro non può negare il lavoro agile, diversamente da tutti gli altri per i quali è necessario un accordo aziendale. Dal 1° aprile 2023, dunque, anche i fragili ricadranno nella regolamentazione ordinaria prevista per la generalità dei lavoratori dipendenti.

Il beneficio in deroga segue il destino di altri strumenti di flessibilità adottati nel 2022 ma per i quali nel 2023 si sono chiusi i cordoni della borsa di Governo.

Il ministro del Lavoro Marina Calderone aveva tentato di farlo prorogare – come già successo per misure come la riforma di Opzione Donna – impegnandosi nel corso di una interrogazione parlamentare, salvo poi essere smentita nei fatti dalla mancanza di risorse per poter finanziare le misure in questione.

Per avere certezze, comunque, occorre attendere la conversione in legge del decreto Milleproroghe, così da conoscere in dettaglio i suoi contenuti e verificare quali emendamenti sono stati alla fine approvati e quali invece stralciati dal testo.