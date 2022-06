Bonus 200 euro ai dipendenti anche senza dichiarazione

Nota INPS: i datori di lavoro, in mancanza di dichiarazione contraria da parte dei dipendenti, devono erogare il bonus con la retribuzione di luglio.

Per l’erogazione del bonus 200 euro, in base alla nota INPS di accompagnamento alle istruzioni fornite ai datori di lavoro, il dipendente non è obbligato a consegnare all’azienda l’autodichiarazione sul possesso dei requisiti non noti (non essere titolare di pensione né del Reddito di Cittadinanza), sciogliendo in parte uno dei principali dubbi in vista della scadenza delle buste paga di luglio.

Vediamo cosa dice la legge e cosa riporta l’Istituto di previdenza sul suo sito.

Bonus 200 euro senza di dichiarazione

Secondo quanto scrive l’INPS: nella “notizia” che segnala la pubblicazione del Messaggio 13/2022:

I datori di lavoro, in mancanza di dichiarazione contraria da parte dei dipendenti, devono erogare il bonus insieme alla retribuzione del mese di luglio, e poi compenseranno il relativo importo in Uniemens.

Si tratta di una sorta di interpretazione della norma, nel punto in cui recita: “tale indennità è riconosciuta in via automatica, previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare delle prestazioni di cui all’articolo 32, commi 1 e 18”.

Bonus erogato dai datori di lavoro

Il bonus una tantum di 200 euro, previsto dal decreto Aiuti, spetta a ciascun lavoratore subordinato una sola volta, anche in presenza di più rapporti di lavoro. Possono accedervi (se ricorrono le condizioni richieste), tutti i lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato, alle dipendenze di datori di lavoro di qualsiasi natura (non per forza aziende).

Il requisito di reddito “semplificato”

Il bonus spetta a tutti i lavoratori dipendenti, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, purché venga rispettato il limite della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali, pari a 2.692 euro.

Anche in questo caso si tratta di una semplificazione interpretativa del passaggio normativo secondo cui il bonus spetta ai “lavoratori dipendenti di cui all’articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, non titolari dei trattamenti di cui all’articolo 32 e che nel primo quadrimestre dell’anno 2022 hanno beneficiato dell’esonero di cui al predetto comma 121 per almeno una mensilità”.

Nel computo della soglia di reddito da rispettare (per le categorie di lavoratori beneficiari ai quali si applica il requisito dei 35mila euro lordi di reddito annuo complessivo nel 2021), vanno esclusi:

rendita casa di abitazione e relative pertinenze;

trattamenti di fine rapporto;

emolumenti arretrati sottoposti a tassazione separata;

ANF, assegni familiari e assegno unico universale;

assegni di guerra, indennizzi da vaccinazione o trasfusione;

indennità di accompagnamento.

L’erogazione dell’indennità una tantum genera un credito che il datore di lavoro può compensare in sede di denuncia contributiva mensile. Le istruzioni per il recupero sono quelle contenute nel Messaggio INPS del 13 giugno, in accompagnamento della quale l’Istituto di previdenza ha pubblicato la nota in cui “semplifica” la procedura nei due passaggi più criptici della legge che ha istituito al bonus da 200 euro per i lavoratori, ossia l’Articolo 31 del DL 50/2022.

Bonus erogato dall’INPS

L’indennità da 200 euro una tantum per disoccupati e cassintegrati a zero ore nel mese di giugno, ricevono il contributo direttamente dall’INPS, versato anche in questo caso nel mese di luglio.