Decreto Agrivoltaico innovativo: incentivi ministeriali al via

Bonus Tax Credit Videogiochi: domande in scadenza Tax Credit Videogiochi, domande in scadenza il 22 dicembre 2023: ecco come accedere al bonus (25% dei costi) per imprese che producono videogames in Italia.

Incentivi imprese Fondi PNRR Agricolo: si spera in riapertura liste Aumentano i ricorsi al TAR in merito alle graduatorie di accesso ai finanziamenti previsti dal PNRR per i contratti di filiera agricola.

Incentivi Rinnovabili Incentivi Comunità Energetiche Rinnovabili: guida per PMI Incentivi Rinnovabili, Vademecum per PMI che voglio entrare nel mondo delle Comunità Energetiche Rinnovabili: regole, incentivi e casi di studio.

Aziende agricole Contratto LOAgri per Lavoro Occasionale in Agricoltura: pronte le istruzioni INPS Operativo LOAgri, il nuovo contratto di lavoro per le prestazioni occasionali in Agricoltura: ecco la Circolare INPS con tutte le istruzioni per attivarlo.