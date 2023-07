Superbonus dal 60 al 100%: nuova proposta di legge

Superbonus al 60% per lavori di efficienza energetica fino a 100mila euro, detrazione al 100% con basso ISEE per prime case in classe G: proposta di legge.

Un nuovo Superbonus per i lavori di efficienza energetica. E’ una proposta di legge presentata in Parlamento e attualmente in discussione in Mommissione Finanze alla Camera, che ha l’obiettivo di potenziare la sostenibilità degli edifici anche in vista degli obiettivi previsti dalla Direttiva Europea Case Green.

Come funziona la proposta di Superbonus Case Green

L’analogia con il Superbonus è rappresentata dal fatto che è prevista un’aliquota del 100%, legata però al reddito.

La proposta prevede infatti due diverse aliquote per stimolare i lavori di efficienza energetica e la trasformazione green degli edifici. Una al 60% utilizzabile dalla generalità dei contribuenti, un’altra al 100% legata al reddito (ISEE fino a 15mila euro).

L’aliquota del 100% sarebbe applicabile solo per la riqualificazione della prima casa in classe energetica G.

In entrambi i casi, sarebbe previsto un tetto di spesa di 100mila euro, con la detrazione è spalmabile su dieci anni.

La direttiva Ue sulle case green

Direttiva Case Green: prime mosse di Governo per adeguarsi 14 Aprile 2023 Come detto, si tratta di una proposta che va nella direzione prevista dalla Direttiva UE sugli edifici efficienti, già approvata dal Parlamento comunitario ma senza aver ancora terminato l’iter per l’applicazione negli Stati membri.

L’obiettivo a lungo termine sono le zero emissioni al 2050. Ma ci sono una serie di target di medio termine (a cui per la verità l’Italia si oppone, in considerazione dell’alto numero di abitazioni in classe G) fra cui quello di portare gli edifici residenziali almeno in classe energetica E entro il 2030, e alla classe energetica D entro il 2033.

Le ipotesi in vista delle Legge di Bilancio

La proposta di legge alla Camera, che per ora è solo ai primi passi dell’iter legislativo, potrebbe rappresentare la base per un più ampio pacchetto sulle ristrutturazioni energetiche da inserire nella Legge di Bilancio 2024. Al di là del dibattito in sede europea, l’Italia è fra i paesi più lontani dal target dell’efficienza energetica degli edifici, ragion per cui sembra ragionevole un potenziamento degli attuali incentivi. Che, lo ricordiamo, già esistono, e prevedono aliquote dal 50% al 65% a seconda della tipologia di intervento.