Direttiva UE Case Green: tutte le nuove tappe in calendario

Direttiva UE Case Green verso l'approvazione: cambia il calendario di adeguamento standard, -16% di consumi per gli immobili residenziali entro il 2030.

Dopo l’accordo informale raggiunto a dicembre, è ora attesa entro febbraio l’approvazione definitiva della Direttiva Case Green (EPBD – Energy Performance of Buildings Directive). Il testo è stato ammorbidito rispetto alla versione iniziale, concedendo più tempo e soprattutto rendendo più flessibili le regole per la riqualificazione energetica degli edifici residenziali esistenti.

La norma si pone come obiettivo intermedio al 2030 la riduzione delle emissioni, con la neutralità climatica da raggiungere entro il 2050.

Direttiva UE Case Green: cosa prevede

La direttiva europea ribattezzata “Case Green” riguarda le prestazioni energetiche degli edifici, che dovranno raggiungere la neutralità climatica entro il 2050.

Gli obiettivi intermedi

Nella versione finale della direttiva europea ci sono disposizioni specifiche per le diverse tipologie di edifici (nuovi, residenziali, privati o di proprietà dello stato) e per dispositivi come climatatizzatori e caldaie.

Tra le novità previste in questo senso, slitta di 5 anni (arrivando al 2040) il divieto di installare caldaie a gas e salta l’obbligo di fotovoltaico su tutti i tetti (salvando quelli non di nuova costruzione). Gli edifici saranno però obbligati a ridurre i consumi del 16% entro il 2030 e del 22% entro il 2035. Infine, dal 2030 tutti i nuovi edifici residenziali dovranno essere costruiti a emissioni zero.

Il crono-programma in Italia

Il nuovo accordo permette ai Governi la possibilità di definire un proprio crono-programma intermedio (in base ai Meps – Minimum Energy Performance Standards) nei limiti dei macro-paletti UE.

Di particolare interesse per l’Italia, questa novità rende possibile per gli Stati Membri di fissare le tappe tramite cui arrivare al net zero nel 2050.

Si basa su un cambio di paradigma, applicato anche per il raggiungimento degli obiettivi intermedi: a rilevare non sono più le emissioni dei singoli edifici ma la media dei consumi dell’intero patrimonio edilizio nazionale.

L’Italia è toccata fortemente dai nuovi vincoli, proprio per la peculiare composizione del suo patrimonio immobiliare: secondo l’ultimo rapporto Enea oltre la metà delle abitazioni residenziale è in classe energetica G o F, i due livelli più bassi di prestazione energetica.

Il nuovo approccio sulle tappe di adeguamento previste dalla direttiva, che impone la riqualificazione per tutti gli edifici residenziali nelle classi E, F, G si è evoluto in favore di una sorta di liberalizzazione nazionale, seppur nel rispetto di parametri di massima stabiliti dalla UE.

La soluzione individuata è dunque quella di lasciare ai singoli governi l’autonomia di definire il calendario meglio aderente al proprio scenario di partenza, pur rispettando una serie di vincoli e target comuni a tutti gli Stati membri.

Efficienza edifici: le nuove tappe in calendario

La versione iniziale della Direttiva Ue sulle Case Green prevedeva obiettivi precisi di miglioramento delle prestazioni energetiche, per esempio il raggiungimento della classe energetica E per tutti gli edifici residenziali entro il 2030 e della classe D dal 2033. Il nuovo testo su cui si è raggiunto un accordo informale a dicembre – in seguito ai negoziati del Trilogo e che ora si prepara a ricevere il via libero definitivo – è invece meno stringente.

Gli Stati membri si sono impegnati a ridurre del 16% il consumo energetico degli edifici residenziali entro il 2030, nello stesso anno dovranno essere ad emissioni zero tutti i nuovi edifici residenziali (quelli pubblici dal 2028), con obbligo di eliminare le caldaie a gas entro il 2040. Entro il 2050, tutto il patrimonio edilizio esistente dovrà raggiungere lo standard zero-emissioni. La direttiva include anche esenzioni per edifici storici, agricoli, militari e per quelli utilizzati solo temporaneamente.

La direttiva prevede poi step intermedi, con una distinzione tra edifici residenziali e non residenziali.

Riduzione consumi per edifici non residenziali con le peggiori prestazioni: del 16% entro il 2030 e del 26% entro il 2033;

Riduzione del 20-22% per l’intero comparto residenziale entro il 2035, con il 55% del calo derivante da ristrutturazione di edifici con prestazioni peggiori.

Edifici esistenti

Saranno gli Stati membri a stabilire con quali regole e progressioni centrare i target, che a loro volta sono più flessibili. Ovvero: gli edifici dovranno aumentare l’efficienza del 16% entro il 2030.

Al 2035 ci sono invece obiettivi differenziati:

il settore residenziale dovrà portare il risparmio al 22%

dovrà portare il risparmio al 22% il non residenziale è chiamato a ridurre i consumi di energia al 26%.

Dal 2032 gli immobili ristrutturati avranno l’obbligo di installare impianti fotovoltaici.

Dal 2040 scatta lo stop alle caldaie a gas ma già dal 2025 devono terminare gli incentivi (restano possibili quelli per i sistemi ibridi).

Nuove costruzioni

Dal 2028 , gli edifici pubblici di nuova costruzioni dovranno essere tutte a emissioni zero. Entro la stessa data, tutti gli edifici di nuova costruzione dovranno avere impianti fotovoltaici.

, gli edifici pubblici di nuova costruzioni dovranno essere tutte a emissioni zero. Entro la stessa data, tutti gli edifici di nuova costruzione dovranno avere impianti fotovoltaici. Dal 2030 anche le nuove costruzioni residenziali private dovranno essere ad emissioni zero.

Efficienza edilizia residenziale: la situazione in Italia

In base ai dati ENEA, 11 milioni di abitazioni in Italia (il 74%) sono in classe energetica inferiore alla D:

il 34% è in classe G,

il 23,8% in classe F,

il 15,9% in classe E.

Sono sostanzialmente le abitazioni che dovranno necessariamente fare i lavori di adeguamento agli standard di prestazione energetica entro il 2030 o entro il 2033 (per la classe E).