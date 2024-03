Contributi Ristoranti, Gelaterie e Pasticcerie: domande dal 1° marzo

Contributi a fondo perduto fino a 30mila euro per ristoranti, pasticcerie e gelaterie dal MASAF: domande dal 1° marzo per nuovi macchinari e apprendisti.

Dal 1° marzo 2024, ristoranti, pasticcerie e gelaterie italiane possono inoltrare la domanda di contibuti a fondo perduto attingendo ai 56 milioni di euro del Fondo per il sostegno della gastronomia made in Italy.

Il MASAF (Ministero dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare e delle Foreste), con due nuove agevolazioni, concede sovvenzioni sia per l’acquisto di macchinari professionali sia per l’assunzione di nuovi apprendisti.

Contributi a fondo perduto per bar, pasticcerie e ristoranti

Nello specifico, sono concessi aiuti economici fino a 30mila euro e al 70% dei costi ammissibili:

per l’inserimento di apprendisti diplomati under 30 nei servizi dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera. (la misura si chiama Giovani diplomati e finanzia i contratti di apprendistato di giovani diplomati nei servizi dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera, con dotazione di 20 milioni al lordo di oneri di gestione) per l’investimento in beni strumentali delle imprese della ristorazione, delle gelaterie e pasticcerie e delle ditte che producono pasticceria fresca (la misura si chiama Macchinari e beni strumentali e finanzia l’acquisto di macchinari professionali e di altri beni strumentali durevoli, con dotazione di 56 milioni al lordo degli oneri)

I contributi saranno concessi in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande (qui in link della pagina Invitalia dedicata alle due misure), erogati in un’unica soluzione.

Gastronomia e agroalimentare: domande dal 1° marzo al 30 aprile

Le domande devono essere presentate sulla piattaforma di Invitalia dal 1° marzo al 30 aprile 2024. Sono ammesse le imprese con i seguenti requisiti:

settore con codice ATECO 56.10.11 (“Ristorazione con somministrazione”), iscrizione nel Registro Imprese da 10 anni alla data di pubblicazione del DM 21 ottobre 2022 oppure acquisto nei 12 mesi precedenti di prodotti certificati DOP, IGP, SQNPI, SQNZ e prodotti biologici per il 25% del totale dei prodotti alimentari acquistati nello stesso periodo;

(“Ristorazione con somministrazione”), iscrizione nel Registro Imprese da 10 anni alla data di pubblicazione del DM 21 ottobre 2022 oppure acquisto nei 12 mesi precedenti di prodotti certificati DOP, IGP, SQNPI, SQNZ e prodotti biologici per il 25% del totale dei prodotti alimentari acquistati nello stesso periodo; settore con codice ATECO 56.10.30 (“Gelaterie e pasticcerie”) e codice ATECO 10.71.20 (“Produzione di pasticceria fresca”), iscrizione al Registro Imprese da 10 anni alla data di pubblicazione del DM 21 ottobre 2022 oppure acquisito di prodotti certificati DOP, IGP, SQNPI e prodotti biologici per almeno il 5% del totale.

NB: i 10 anni del requisito, si calcolano in relazione alla data di pubblicazione del decreto ministeriale di riferimento. Le agevolazioni, infatti, sono concesse in attuazione del decreto 4 luglio 2022 e 21 ottobre 2022. Il provvedimento attuativo dei contributi è invece il decreto 24 gennaio 2024.

È anche disponibile un numero verde gratuito per la richiesta di informazioni (800 77 53 97).