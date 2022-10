Incentivi imprese Automotive: nuove domande dal 13 ottobre

Incentivi Automotive: al via le agevolazioni MiSE per lo sviluppo della filiera, calendario domande per Contratti di Sviluppo e Accordi per l'Innovazione.

Operative le agevolazioni per la riconversione e lo sviluppo della filiera automotive in Italia: il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato i decreti con le date di apertura degli sportelli per le domande.

Contratti di sviluppo: nuove risorse 25 Agosto 2022 Le imprese possono richiedere incentivi sia per progetti già presentati – dal 13 ottobre al 27 ottobre per i Contratti di sviluppo, fino al 27 ottobre per gli Accordi per l’Innovazione – sia per le nuove domande, in questo caso a partire dal 15 novembre per i Contratti di sviluppo e dal 29 novembre per gli Accordi per l’Innovazione.

Per i progetti relativi gli Accordi per l’Innovazione, è prevista l’ammissione con istruttoria, senza ordine cronologico e parametri oggettivi (solidità economico-finanziaria del proponente e quota spese del progetto in sviluppo sperimentale).

Si tratta di risorse attinte dal “Fondo automotive” (8,7 miliardi di euro fino al 2030) per transizione verde, ricerca e investimenti nel settore, attraverso l’insediamento di filiere innovative e sostenibili sul territorio nazionale. A disposizione ci sono 750 milioni di euro:

525 milioni per i Contratti di sviluppo (a valere sul fondo istituito dal DL 17/2022, destinate a domande di Contratto di sviluppo già presentate, il cui iter sia rimasto sospeso per carenza di risorse finanziarie e che riguardino determinati sistemi e produzioni; le domande possono essere presentate a partire dalle ore 12.00 del 13 ottobre fino alle ore 17.00 del 27 ottobre 2022, alla chiusura dello sportello, eventuali risorse residue saranno destinate a nuove domande di Contratto di sviluppo aventi ad oggetto gli stessi sistemi e produzioni);

225 milioni per gli Accordi per l'Innovazione (progetti di ricerca e sviluppo, coerenti con le finalità indicate all'art. 3 del decreto, oggetto di domande di agevolazione già presentate sul primo sportello e non ammesse per carenza di risorse; nuovi progetti di ricerca e sviluppo). Il proponente di un nuovo progetto può presentare domanda dal 29 novembre, utilizzando procedura e modelli disponibili sul sito https://fondocrescitasostenibile.mcc.it. La procedura di compilazione della domanda è resa disponibile dal 22 novembre.

Per i dettagli, si possono consultare i due DM: decreto Contratti di Sviluppo e Decreto Accordi di Innovazione.