Il pagamento dell'Assegno Unico INPS di Aprile 2022 è partito il 14 del mese: rata mensile in accredito e conferma via SMS o App IO.

L’INPS ha comunicato quando paga l’Assegno Unico di aprile 2022: la rata mensile del sussidio con valuta 14/04/2022 è già stata accreditata ad una prima tranche di beneficiari, che hanno avuto conferma tramite notifica su App IO. Gli altri devono aspettare l’invio dell’SMS che conferma il bonifico su IBAN.

La rata dell’Assegno Unico di marzo 2022 è stata pagata a partire dalla metà del mese scorso, concludendo le operazioni in data 4 aprile. Lo scorso mese, l’INPS ha anche segnalato di aver riscontrato circa 18.000 domande anomale alcune delle quali in odore di tentativo di frode, ovviamente scartate per mancanza dei requisiti effettivi.

Quando pagano l’Assegno Unico INPS?

E’ la domanda che ci rivolgono tanti lettori. Di regola, l’Assegno unico viene pagato a partire dal giorno 15 del mese con termine delle operazioni entro la fine del mese stesso. Per aprile 2022, le operazioni di accredito sono partite con qualche giorno di anticipo, probabilmente per evitare ritardi nella conclusione delle operazioni, come avvenuto per la prima rata di marzo.

L’INPS sta lavorando i pagamenti dell’Assegno Unico di per aprile le ulteriori 1.097.079 domande pervenute a marzo in aggiunta alle domande accolte presentate a gennaio e febbraio, in base alle quali a eregato il sussidio alle prime 4.177.338 famiglie. C’è da dire che in questi primi mesi di operatività le nuove domande sono ancora nell’ordine dei milioni, richiedendo il tempo necessario alla verifica dei requisiti e all’istruttoria completa.

Quando pagano l’Assegno Unico di aprile 2022?

L’Assegno Unico per la mensilità di aprile 2022 è pagato dal 14-15 aprile fino al 30 aprile o al massimo entro il 2-3 maggio. Chi ha fatto domanda per la prima volta a marzo 2022 ed aspetta quindi il primo accredito, si vedrà riconosciuto il contributo a partire dal mese d aprile comprensivo degli arretrati del mese precedente.

Come arriva l’accredito dell’Assegno figli

In base all’opzione scelta in fase di domanda, l’Assegno Unico Universale per i Figli arriva tramite:

bonifico su conto corrente italiano postale, estero o area SEPA;

corrente italiano postale, estero o area SEPA; bonifico domiciliato presso lo sportello postale;

postale; pagamento sul libretto postale;

postale; pagamento su carta prepagata con IBAN.

Conto o carta devono essere intestati o cointestati al richiedente, anche se si tratta de figlio maggiorenne. L’IBAN deve rientrare in un circuito SEPA (conto corrente bancario/postale, carta di credito o di debito, libretto di risparmio).

Quando spettano gli arretrati AU

Coloro che non hanno ancora fatto domanda, se vogliono ottenere l’Assegno Unico ricevendo anche gli arretrati devono rispettare il termine ultimo del 30 giugno 2022. Per le richieste inoltrate dal primo luglio 2022 al 31 gennaio 2023, infatti, il contributo è riconosciuto solo a partire dal mese successivo e senza alcun arretrato. Per il prossimo anno si dovrà rifare domanda.

Assegno Unico di aprile con RdC

Pagamenti INPS di aprile: pensioni, NASpI, RdC e Assegno Unico 5 Aprile 2022 Chi percepisce il Reddito di Cittadinanza (RdC) non deve in alcun caso presentare la domanda di Assegno Unico viene accreditato automaticamente sulla Carta RdC. L’Assegno è accreditato dal 18 aprile per chi ha inviato nuova domanda RdC/PdC, entro il 25 aprile per i vecchi percettori. Il ricalcolo del sussidio sarà più vantaggioso, perchè si ricorre a parametri più convenienti per quanto concerne la quota riservata alla presenza di figli (175 euro mensili per ogni figlio minorenne, con maggiorazione se disabile).

Scatta invece un eventuale taglio RdC, a prescindere dall’Assegno Unico, per coloro che hanno in corso altre prestazioni INPS che fanno reddito ISEE: lo prevede la nuova normativa, applicata dalle ricariche di aprile 2022.