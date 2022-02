Bonus Idrico fino a mille euro: domande online dal 17 febbraio

Bonus idrico 2022, dal 17 febbraio online la piattaforma MiTE per le istanze di rimborso spesa su interventi di efficientamento 2021: guida e istruzioni.

Dalle ore 12.00 del 17 febbraio 2022 è possibile richiedere online il bonus idrico (di cui al DM n. 395 del 27/9/2021) utilizzando l’apposita piattaforma online realizzata dal MiTE (sarà raggiungibile all’indirizzo: https://www.bonusidricomite.it). L’inserimento di dati ed allegati dovrà essere completato entro 30 minuti ed è necessaria un’ identità digitale SPID o la Carta d’Identità Elettronica.

Bonus idrico fino a mille euro 25 Ottobre 2021 Si tratta di un contributo economico fino a 1000 euro per ciascun beneficiario (persone fisiche) e per un solo immobile, in riferimento alle spese sostenute per interventi di efficientamento idrico. Gli interventi ammessi al bonus idrico sono: sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto e di apparecchi di rubinetteria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d’acqua.

Possono beneficiare del bonus i maggiorenni residenti in Italia, titolari di un diritto di proprietà o godimento dell’immobile, per lavori effettuati nel corso del 2021. Si tratta di un incentivo non cumulabile con altre agevolazioni per la fornitura, posa in opera e installazione dei medesimi beni, dunque in relazione alle stesse voci di spesa. Bisogna scegliere tra questo bonus o la detrazione fiscale.

Le domande di rimborso spesa, con annessa documentazione richiesta, sono ammesse fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili. Oltre alle FAQ sulla richiesta di bonus (qui il link), il Ministero mette a disposizione un numero verde (800 090545) per le richieste di informazioni. Alla domanda si deve allegare copia della fattura o del documento di acquisto e autocertificare tutte le informazioni del caso.