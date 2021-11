Bonus Tessile, moda e accessori: domande fino al 22 novembre

Bonus tessile, moda e accessori: fino al 22 novembre è possibile inoltrare la domanda di credito d'imposta all'Agenzia delle Entrate.

Il Bonus Tessile, moda e accessori può essere richiesto fino al 22 novembre 2021 per via telematica, da parte degli aspiranti beneficiari (operatori del settore tessile, moda, calzature e pelletteria). Si tratta di un credito d’imposta relativo all’anno 2020, calcolato sulle rimanenze di magazzino, utilizzabile esclusivamente in compensazione, entro e non oltre il periodo d’imposta successivo a quello di maturazione. Una seconda finestra si aprirà dal 10 maggio al 10 giugno 2022, per richiedere il medesimo credito riferito all’anno d’imposta 2021.

Come funziona il Bonus Tessile

L’agevolazione è stata introdotta dal Dl n. 34/2020 ed offre un tax credit pari al 30% del valore delle rimanenze di magazzino, eccedente la media del valore del triennio precedente. Possono usufruirne gli operatori dei settori economici indicati nel decreto MiSE del 27 luglio 2021.

Invio delle domande

La richiesta si effettua trasmettendo (anche tramite intermediario) il modello specifico, in cui indicare l’incremento del valore delle rimanenze nel periodo d’imposta di spettanza rispetto alla media dei tre anni precedenti.

Periodo d’imposta di riferimento Finestra invio comunicazioni Periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020 Dal 29 ottobre 2021 al 22 novembre 2021 Periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 Dal 10 maggio 2022 al 10 giugno 2022

Soltanto dopo aver ricevuto tutte le comunicazioni, l’Agenzia delle Entrate calcolerà il credito d’imposta erogabile a ciascun richiedente, in base alle risorse disponibili.

Operatori ammessi al bonus

13.10.00 Preparazione e filatura di fibre tessili

13.20.00 Tessitura

13.30.00 Finissaggio dei tessili, degli articoli di vestiario e attività similari

13.91.00 Fabbricazione di tessuti a maglia

13.92.10 Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l’arredamento

13.92.20 Fabbricazione di articoli in materie tessili nca

13.93.00 Fabbricazione di tappeti e moquette

13.94.00 Fabbricazione di spago, corde, funi e reti

13.95.00 Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento)

13.96.10 Fabbricazione di nastri, etichette e passamanerie di fibre tessili

13.96.20 Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali

13.99.10 Fabbricazione di ricami

13.99.20 Fabbricazione di tulle, pizzi e merletti

13.99.90 Fabbricazione di feltro e articoli tessili diversi

14.11.00 Confezione di abbigliamento in pelle e similpelle

14.12.00 Confezione di camici, divise ed altri indumenti da lavoro

14.13.10 Confezione in serie di abbigliamento esterno

14.13.20 Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno

14.14.00 Confezione di camicie, T-shirt, corsetteria e altra biancheria intima

14.19.10 Confezioni varie e accessori per l’abbigliamento

14.19.21 Fabbricazione di calzature realizzate in materiale tessile senza suole applicate

14.19.29 Confezioni di abbigliamento sportivo o di altri indumenti particolari

14.20.00 Confezione di articoli in pelliccia

14.31.00 Fabbricazione di articoli di calzetteria in maglia

14.39.00 Fabbricazione di pullover, cardigan ed altri articoli simili a maglia

15.11.00 Preparazione e concia del cuoio e pelle; preparazione e tintura di pellicce

15.12.01 Fabbricazione di frustini e scudisci per equitazione

15.12.09 Fabbricazione di altri articoli da viaggio, borse e simili, pelletteria e selleria

15.20.10 Fabbricazione di calzature

15.20.20 Fabbricazione di parti in cuoio per calzature

16.29.11 Fabbricazione di parti in legno per calzature

16.29.12 Fabbricazione di manici di ombrelli, bastoni e simili

20.42.00 Fabbricazione di prodotti per toletta: profumi, cosmetici, saponi e simili

20.59.60 Fabbricazione di prodotti ausiliari per le industrie tessili e del cuoio

32.12.10 Fabbricazione di oggetti di gioielleria e oreficeria in metalli preziosi o rivestiti di metalli preziosi

32.12.20 Lavorazione di pietre preziose e semipreziose per gioielleria e per uso industriale

32.13.01 Fabbricazione di cinturini metallici per orologi (esclusi quelli in metalli preziosi)

32.13.09 Fabbricazione di bigiotteria e articoli simili nca

32.50.50 Fabbricazione di armature per occhiali di qualsiasi tipo; montatura in serie di occhiali comuni

32.99.20 Fabbricazione di ombrelli, bottoni, chiusure lampo, parrucche e affini