Garanzia Equity: risorse alle PMI

Contributi e servizi di accompagnamento per chi avvia una nuova impresa a Roma e provincia: il bando start up 2018.

Ciclo di seminari a Ravenna in tema di comunicazione digitale e strategie per l’export 4.0.

Bilancio positivo per il turismo alberghiero milanese durante la Settimana della Moda: dati e prospettive future.

La Regione Lazio stanzia fondi per i Comuni come sostegno nella gestione dell’emergenza maltempo.

Emilia-Romagna

Welfare aziendale in crescita, PMI indietro

Fotografia dell’imprenditoria romagnola che investe in progetti di welfare aziendale: dati in crescita, ma non nelle PMI.